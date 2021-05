மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் 15 படுக்கைகள் கொண்ட சிறப்பு வார்டு + "||" + Special ward with 15 beds with oxygen facility in Government Hospital

