மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் 2-வது நாளாக கொரோனா நிவாரண நிதி- நீண்ட வரிசையில் நின்று வாங்கிச் சென்ற பொதுமக்கள் + "||" + Corona relief fund for 2nd day in ration shops - long queues for the public to buy

ரேஷன் கடைகளில் 2-வது நாளாக கொரோனா நிவாரண நிதி- நீண்ட வரிசையில் நின்று வாங்கிச் சென்ற பொதுமக்கள்