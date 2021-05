மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா சிகிச்சை மையத்தை நோயாளிகளின் உறவினர்கள் முற்றுகை + "||" + Relatives of patients besieged the Corona treatment center at Salem Government Hospital

