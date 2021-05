மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தை பற்றி தவறான பிம்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம்; தேவேந்திர பட்னாவிசுக்கு அசோக் சவான் வலியுறுத்தல் + "||" + Do not create a false image about Maharashtra; Ashok Sawan insists on Devendra Patnaik

மராட்டியத்தை பற்றி தவறான பிம்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம்; தேவேந்திர பட்னாவிசுக்கு அசோக் சவான் வலியுறுத்தல்