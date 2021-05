மாவட்ட செய்திகள்

காவலாளிகளை கட்டிப்போட்டு விட்டு டாஸ்மாக் கடையில் மதுபாட்டில்களை கொள்ளையடித்த 8 பேர் கைது + "||" + Eight people have been arrested for tying up guards and looting liquor at a Tasmac store

