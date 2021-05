மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்புச்சுவர் இடிந்ததால் சாலை பெயர்ந்தது + "||" + The road shifted as the barrier collapsed

தடுப்புச்சுவர் இடிந்ததால் சாலை பெயர்ந்தது