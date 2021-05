மாவட்ட செய்திகள்

சொந்த ஊரில் நடந்த தடுப்பூசி முகாமிற்கு எம்.எல்.ஏ.வுக்கு அழைப்பு இல்லை + "||" + The MLA was not invited to the vaccination camp

சொந்த ஊரில் நடந்த தடுப்பூசி முகாமிற்கு எம்.எல்.ஏ.வுக்கு அழைப்பு இல்லை