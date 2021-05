மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் இதுவரைகொரோனா தடுப்பூசி போட்டவர்கள் 2 லட்சத்து 54 ஆயிரத்து 552 பேர் + "||" + 2 lakh 54 thousand 552 people have been vaccinated against corona in Trichy district

