மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் அணியாத-சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத 235 பேருக்கு அபராதம் + "||" + 235 fined for not wearing mask and not adhering to social gap

முககவசம் அணியாத-சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத 235 பேருக்கு அபராதம்