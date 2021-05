மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலேயே முதன் முறையாக கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்க சித்த, ஆயுர்வேத சிகிச்சை மையம்; அமைச்சர் நாசர் திறந்து வைத்தார் + "||" + Siddha, Ayurvedic treatment center to treat corona for the first time in Tiruvallur district; Minister Nasser opened

திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலேயே முதன் முறையாக கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளிக்க சித்த, ஆயுர்வேத சிகிச்சை மையம்; அமைச்சர் நாசர் திறந்து வைத்தார்