மாவட்ட செய்திகள்

வெடிகுண்டு கார் வழக்கில் கைதான உதவி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ரியாஸ் காசி பணி நீக்கம் + "||" + In the case of the bomb car Arrested Assistant Police Inspector termination of employment

வெடிகுண்டு கார் வழக்கில் கைதான உதவி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ரியாஸ் காசி பணி நீக்கம்