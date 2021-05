மாவட்ட செய்திகள்

கூட்ட நெரிசலை தடுக்க பெரிய மார்க்கெட்டை சுற்றியுள்ள வீதிகளில் தடுப்புகள் அமைப்பு + "||" + To prevent overcrowding In the streets around the big market Blocks system

கூட்ட நெரிசலை தடுக்க பெரிய மார்க்கெட்டை சுற்றியுள்ள வீதிகளில் தடுப்புகள் அமைப்பு