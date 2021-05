மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உணவு வழங்க ஏற்பாடு செவிலியரின் மனிதநேயத்துக்கு பாராட்டு + "||" + At the Government Hospital Receive treatment For corona patients Arrange to serve food

