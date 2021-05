விழுப்புரத்தில் தேவையின்றி சுற்றித்திரிந்த வாகன ஓட்டிகளை உறுதிமொழி எடுக்க வைத்த போலீசார்

மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரத்தில் தேவையின்றி சுற்றித்திரிந்த வாகன ஓட்டிகளை உறுதிமொழி எடுக்க வைத்த போலீசார் + "||" + Police who unnecessarily drove motorists to take oath

விழுப்புரத்தில் தேவையின்றி சுற்றித்திரிந்த வாகன ஓட்டிகளை உறுதிமொழி எடுக்க வைத்த போலீசார்