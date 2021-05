மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு கணவர் பலியானதால் கர்ப்பிணி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை ராமநகர் அருகே பரிதாபம் + "||" + To the corona Because the husband was the victim Pregnant woman commits suicide by hanging

கொரோனாவுக்கு கணவர் பலியானதால் கர்ப்பிணி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை ராமநகர் அருகே பரிதாபம்