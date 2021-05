மாவட்ட செய்திகள்

ஜனதா தளம்(எஸ்) கட்சியை சேர்ந்த கர்நாடக முன்னாள் சபாநாயகர் கிருஷ்ணா மரணம் இன்று மைசூருவில் இறுதிச்சடங்கு நடக்கிறது + "||" + Belonging to the Janata Dal (S) party Former Speaker of Karnataka Death of Krishna

ஜனதா தளம்(எஸ்) கட்சியை சேர்ந்த கர்நாடக முன்னாள் சபாநாயகர் கிருஷ்ணா மரணம் இன்று மைசூருவில் இறுதிச்சடங்கு நடக்கிறது