மாவட்ட செய்திகள்

நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு: சேலத்தில் மளிகை, காய்கறி, இறைச்சி கடைகள் திறப்பு பொருட்கள் வாங்க அலைமோதிய கூட்டம் + "||" + Full curfew from tomorrow: Grocery, vegetable and meat shops open in Salem Wave crowd to buy goods

நாளை முதல் முழு ஊரடங்கு: சேலத்தில் மளிகை, காய்கறி, இறைச்சி கடைகள் திறப்பு பொருட்கள் வாங்க அலைமோதிய கூட்டம்