மாவட்ட செய்திகள்

குறைந்த மின்அழுத்த குறைபாட்டால் பொதுமக்கள் அவதி: பேரம்பாக்கம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்தடை + "||" + Public Suffering from Low Voltage Deficiency: Frequent power outages in the surrounding areas of Perambakkam

குறைந்த மின்அழுத்த குறைபாட்டால் பொதுமக்கள் அவதி: பேரம்பாக்கம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்தடை