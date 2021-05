மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு அமல்படுத்திய பிறகும் கொரோனா கட்டுக்குள் வராததற்கு அரசின் தவறான முடிவுகளே காரணம் சித்தராமையா குற்றச்சாட்டு + "||" + For not getting the corona under control The reason is the wrong decisions of the government Shiddharamaya charge

ஊரடங்கு அமல்படுத்திய பிறகும் கொரோனா கட்டுக்குள் வராததற்கு அரசின் தவறான முடிவுகளே காரணம் சித்தராமையா குற்றச்சாட்டு