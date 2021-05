மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலம் பகுதியில் சாராயம் விற்பனை கணவன் மனைவி உள்பட 7 பேர் கைது + "||" + Sale of liquor in Chinnasalem area 7 people including husband and wife were arrested

