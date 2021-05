மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இன்றுமுதல் தடுப்பூசி. கலெக்டர் தகவல் + "||" + Vaccination from today for those over 18 years of age

