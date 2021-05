மாவட்ட செய்திகள்

காரணமின்றி சுற்றுபவர்களின் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும். போலீஸ் சூப்பிரண்டு எச்சரிக்கை + "||" + Vehicles of unaccompanied minors will be confiscated

