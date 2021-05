மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து தப்பிக்க தடுப்பூசி போடுவதே பாதுகாப்பானதுஅரசு மருத்துவமனை டீன் வனிதா தகவல் + "||" + It is safest to be vaccinated to escape the corona. Government Hospital Dean Vanitha said.

