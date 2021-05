மாவட்ட செய்திகள்

திசையன்விளை அருகே வாலிபரை தாக்கிய போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; உதவி போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் கிராம மக்கள் மனு + "||" + To take action against the police who attacked the wall; Villagers petition to Assistant Superintendent of Police

திசையன்விளை அருகே வாலிபரை தாக்கிய போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்; உதவி போலீஸ் சூப்பிரண்டிடம் கிராம மக்கள் மனு