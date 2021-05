மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகர காவல்துறை சார்பில்கொரோனா தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாகன பிரசாரம்போலீஸ் உதவி கமிஷனர் நாகராஜன் தொடங்கி வைத்தார்

On behalf of the Salem Metropolitan Police Corona Prevention Awareness Vehicle Campaign

