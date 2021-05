மாவட்ட செய்திகள்

40 மெட்ரிக் டன் ஆக்சிஜனுடன் ஐ.என்.எஸ். திரிகந்த் கப்பல் மும்பை வந்தடைந்தது + "||" + With 40 metric tons of oxygen INS Trikant ship Arrived in Mumbai

