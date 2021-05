மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்களின் நலன் கருதி பி.யூ.கல்லூரி 2-ம் ஆண்டு தேர்வு நடத்துவது நல்லது மாநில கல்வி மந்திரிகள் கூட்டத்தில் சுரேஷ்குமார் பேச்சு + "||" + PU College 2nd year It is good to conduct the examination At a meeting of state education ministers Sureshkumar speech

மாணவர்களின் நலன் கருதி பி.யூ.கல்லூரி 2-ம் ஆண்டு தேர்வு நடத்துவது நல்லது மாநில கல்வி மந்திரிகள் கூட்டத்தில் சுரேஷ்குமார் பேச்சு