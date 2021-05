வைகாசி விசாகத்தையொட்டி முருகன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு- தரிசனம் செய்ய பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

வைகாசி விசாகத்தையொட்டி முருகன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு- தரிசனம் செய்ய பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு + "||" + Special worship at Murugan temples on the occasion of Vaikasi Visakha

வைகாசி விசாகத்தையொட்டி முருகன் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு- தரிசனம் செய்ய பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு