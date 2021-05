மாவட்ட செய்திகள்

எம்.ஆர்.சி. ராணுவ முகாம் சார்பில் ஏழை, எளியவர்களுக்கு உணவு பொட்டலங்கள் + "||" + MRC Food parcels for the poor and needy on behalf of the army camp

