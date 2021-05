மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே; விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்து ஒற்றை யானை அட்டகாசம் + "||" + Near Gudiyatham; A single elephant roars into the fertile lands

குடியாத்தம் அருகே; விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்து ஒற்றை யானை அட்டகாசம்