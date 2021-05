மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா முழு ஊரடங்கால்திருச்சி முருகன் கோவில்களில் களை இழந்த வைகாசி திருவிழா + "||" + The entire corona of Corona lost the Vaikasi festival at the Murugan temples in Trichy

கொரோனா முழு ஊரடங்கால்திருச்சி முருகன் கோவில்களில் களை இழந்த வைகாசி திருவிழா