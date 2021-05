மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் குமாரசாமிப்பட்டி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில்தடுப்பூசி போட நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த மக்கள் + "||" + People waiting in long queues to be vaccinated

சேலம் குமாரசாமிப்பட்டி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில்தடுப்பூசி போட நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த மக்கள்