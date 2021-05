மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யம் பகுதியில் பலத்த சூறைக்காற்று; மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன - மின் கம்பிகள் அறுந்ததால் பல மணி நேரம் மின்தடை + "||" + Strengthen the villain in Vedaranyam; Trees have fallen and falling - several hours of electric wires

வேதாரண்யம் பகுதியில் பலத்த சூறைக்காற்று; மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன - மின் கம்பிகள் அறுந்ததால் பல மணி நேரம் மின்தடை