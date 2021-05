மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் தனியார் மருத்துவமனையில் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட 40 பேருக்கு சிகிச்சை; ஒருவர் பலி + "||" + Treatment of 40 patients with black fungus at Vellore Private Hospital; One killed

