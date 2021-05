மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் வசந்த உற்சவம்:தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள் + "||" + Namperumal awoke in a golden horse carriage yesterday to bless the closing day of the spring festival at the Srirangam Renganathar Temple.

