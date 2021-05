மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் நடமாடும் வாகனங்களில் காய்கறிகள் வாங்க பொதுமக்கள் ஆர்வம் + "||" + The public is interested in buying vegetables in running vehicles

திண்டுக்கல்லில் நடமாடும் வாகனங்களில் காய்கறிகள் வாங்க பொதுமக்கள் ஆர்வம்