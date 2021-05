மாவட்ட செய்திகள்

நோய் பாதிப்பால் 274 தெருக்கள் மூடப்பட்டுள்ளன + "||" + 274 streets have been closed due to the disease

நோய் பாதிப்பால் 274 தெருக்கள் மூடப்பட்டுள்ளன