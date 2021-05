மாவட்ட செய்திகள்

வாழப்பாடி பகுதியில் வாகனங்களில் காய்கறி விற்பனை செய்ய 15 விவசாயிகளுக்கு அனுமதி + "||" + Permission for 15 farmers to sell vegetables in vehicles

வாழப்பாடி பகுதியில் வாகனங்களில் காய்கறி விற்பனை செய்ய 15 விவசாயிகளுக்கு அனுமதி