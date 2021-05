மாவட்ட செய்திகள்

ஒரு நாளைக்கு 150 பேருக்கு மட்டுமே டோக்கன்: கொரோனா தடுப்பூசி போட வந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்ற மக்கள்