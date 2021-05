மாவட்ட செய்திகள்

திண்டிவனம் அருகே, டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து - ஆறாக ஓடிய ஆயிலை பொதுமக்கள் குடங்களில் பிடித்து சென்றனர் + "||" + Tanker truck overturns near Tindivanam - The public ran out of oil and caught it in jugs

திண்டிவனம் அருகே, டேங்கர் லாரி கவிழ்ந்து விபத்து - ஆறாக ஓடிய ஆயிலை பொதுமக்கள் குடங்களில் பிடித்து சென்றனர்