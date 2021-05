மாவட்ட செய்திகள்

துறையூர் அருகேமாற்றுத்திறனாளி மகளை கர்ப்பமாக்கிய தந்தை போக்சோ சட்டத்தில் கைது + "||" + Police have arrested a father who raped his disabled daughter near Thuraiyur under the Pokcho Act.

