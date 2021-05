மாவட்ட செய்திகள்

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அச்சரப்பாக்கம் அருகே கருப்பு பூஞ்சை நோயால் டாஸ்மாக் மேலாளர் உயிரிழந்தார் + "||" + The Tasmac manager died of a black fungus near Acharappakkam in Chengalpattu district

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் அச்சரப்பாக்கம் அருகே கருப்பு பூஞ்சை நோயால் டாஸ்மாக் மேலாளர் உயிரிழந்தார்