மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில், கொரோனா தடுப்பூசி போட பொதுமக்கள் ஆர்வம் - நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து போட்டு செல்கின்றனர் + "||" + In Nagaland, the public is eager to get the corona vaccine - waiting in long queues

