மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அருகே வாழையாத்துப்பட்டியில்ரேஷன் கடையில் அலைமோதிய கூட்டம்கொரோனாவுடன் கும்மியடித்த மக்கள் + "||" + At Vazhayathupatti near Theni Wave crowd at the ration shop People bombarded with corona

தேனி அருகே வாழையாத்துப்பட்டியில்ரேஷன் கடையில் அலைமோதிய கூட்டம்கொரோனாவுடன் கும்மியடித்த மக்கள்