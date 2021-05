மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சை முடிந்து மினி பஸ்சில் வீடு திரும்பிய பெண்ணை நடுவழியில் இறக்கி விட்டதாக புகார் + "||" + The woman who was returning home in a minibus was reportedly dropped off midway

கொரோனா சிகிச்சை முடிந்து மினி பஸ்சில் வீடு திரும்பிய பெண்ணை நடுவழியில் இறக்கி விட்டதாக புகார்