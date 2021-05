மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டூர் அணை வருகிற 12-ந் தேதி திறக்க வாய்ப்பு: குறுவை சாகுபடியில் முனைப்பு காட்டும் விவசாயிகள் + "||" + Mettur Dam is likely to open on the 12th: Farmers showing initiative in the cultivation of curry

மேட்டூர் அணை வருகிற 12-ந் தேதி திறக்க வாய்ப்பு: குறுவை சாகுபடியில் முனைப்பு காட்டும் விவசாயிகள்