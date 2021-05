மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரியில் சிடி ஸ்கேன் இருந்தும் மருத்துவ அறிக்கை தர டாக்டர் இல்லை கொரோனா நோயாளிகள் அவதி