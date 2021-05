மாவட்ட செய்திகள்

சிகிச்சைக்காக சிங்கப்பூரிலிருந்து திருச்சிக்குஏர் ஆம்புலன்ஸ் விமானத்தில் வந்த வாலிபர் + "||" + A young man arrived in Trichy on an air ambulance flight from Singapore for treatment.

சிகிச்சைக்காக சிங்கப்பூரிலிருந்து திருச்சிக்குஏர் ஆம்புலன்ஸ் விமானத்தில் வந்த வாலிபர்