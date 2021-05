மாவட்ட செய்திகள்

பாவூர்சத்திரத்தில் ஊரடங்கை மீறி திறப்பு:2 மளிகை கடைகளுக்கு தலா ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 5,000 each for 2 grocery stores

பாவூர்சத்திரத்தில் ஊரடங்கை மீறி திறப்பு:2 மளிகை கடைகளுக்கு தலா ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம்