மாவட்ட செய்திகள்

கருங்கன்னியில், பாதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள சந்தரநதி ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டும் பணி மீ்ண்டும் தொடங்கப்படுமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + In Karunganni, will the construction of the bridge across the half-stopped Chandranadi River be resumed?

கருங்கன்னியில், பாதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள சந்தரநதி ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டும் பணி மீ்ண்டும் தொடங்கப்படுமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு